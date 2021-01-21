Найден владелец сгоревшего дома престарелых в Харькове - что о нем известно

Юрист смог найти истинного владельца дома престарелых / kh.dsns.gov.ua

Юристу и журналисту из Харькова Алексею Романову удалось найти истинного владельца дома престарелых, в котором сегодня вспыхнул масштабный пожар. Его зовут Акопян Славик Цолакович. Причем в Харькове у него есть еще дома.

Адреса домов, которые также принадлежат собственнику (теоретически, тут также могут находиться нелегальные дома престарелых):

переулок Метростроевский, 25;

переулок Добродецкого, 2;

улица Переяславская, 13.

"Это абсолютно открытая информация из реестра недвижимости. Ничьи права ее публикацией я не нарушаю. Вполне вероятно, что там тоже сейчас находятся несчастные бабушки или дедушки. Которые каждый день рискуют своей жизнью из-за несоблюдения противопожарных условий. Надеюсь, компетентные органы (если они еще остались в этой стране) проведут необходимые проверки", - написал юрист в Facebook.

Пожар в доме престарелых в Харькове: