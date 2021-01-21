Найден владелец сгоревшего дома престарелых в Харькове - что о нем известно

У мужчины в городе есть еще три дома, в которых также могут быть нелегальные пристанища для стариков.
Юристу и журналисту из Харькова Алексею Романову удалось найти истинного владельца дома престарелых, в котором сегодня вспыхнул масштабный пожар. Его зовут Акопян Славик Цолакович. Причем в Харькове у него есть еще дома.
Адреса домов, которые также принадлежат собственнику (теоретически, тут также могут находиться нелегальные дома престарелых):
- переулок Метростроевский, 25;
- переулок Добродецкого, 2;
- улица Переяславская, 13.
"Это абсолютно открытая информация из реестра недвижимости. Ничьи права ее публикацией я не нарушаю. Вполне вероятно, что там тоже сейчас находятся несчастные бабушки или дедушки. Которые каждый день рискуют своей жизнью из-за несоблюдения противопожарных условий. Надеюсь, компетентные органы (если они еще остались в этой стране) проведут необходимые проверки", - написал юрист в Facebook.
Пожар в доме престарелых в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
Автор: Екатерина Трохимчук