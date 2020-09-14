Назад дороги нет: почему украинцы уже не вернутся в российские соцсети

Разработчики Вконтакте смогли обойти блокировку соцсети в Украине / Reuters

Российскую социальную сеть Вконтакте разблокировали в Украине.

Как сообщили ее разработчики, теперь украинцам уже не нужно устанавливать дополнительных сервисов VPN для обхода блокировки на мобильных устройствах, поскольку его добавили в само приложение.

Отметим, что без препятствий Вконтакте пока работает только на телефонах с операционной системой Android. У пользователей IOS все еще возникают проблемы с загрузкой приложения.

Напомним, что запрет российских соцсетей и сервисов длится с середины мая 2017 года, когда пятый президент Петр Порошенко своим указом ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, тем самым начав запрет российских сайтов в Украине, среди которых оказались Яндекс, Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru.

К слову, подобный обход блокировки практически сразу после ввода санкций разработчики встроили и в Яндекс-браузер.

В мае текущего президент Владимир Зеленский снова продлил запрет российских соцсетей до 2023 года.

Отсутствие VPN не вернет интерес

Отметим, что за все время блокировки, ВКонтакте продолжает оставаться в топ-20 самых посещаемых украинцами сайтов.

Согласно данным исследовательской компании Kantar за июль 2020 года, VK.com занимает 13-е место в рейтинге.

Вконтакте остается в топ-20 самых посещаемых украинцам сайтов \ tns-ua.com

Однако эксперты сомневаются в том, что официальное сообщение о встроенном VPN как-то поможет вернуть украинских пользователей во Вконтакте.

Как рассказал Главреду член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко, блокировка российских соцсетей себя оправдала, так как аудитория, которая пользуется Вконтакте, серьезно просела - бизнес-аккаунты перестали вести там страницы, многие пользователи либо удалили свои страницы, либо не заходят на них уже несколько лет.

"Использование прокси-сервера во Вконтакте появилось давным-давно и все страждущие, которым в этой соцсети было интересно, могли в нее попасть. Но большинство украинцев уже давно нашли себе альтернативу в виде Фейсбука, Инстаграма, а теперь еще и ТикТока. Потому, скорее всего, имел место информационный вброс, который сделан для напоминания о соцсети. Ведь любая социальная сеть - это по сути большая картотека данных пользователей, которые можно использовать в своих интересах. Кроме того, с точки зрения владельцев, потеря аудитории Украины - это потеря денег и убытки", - объяснил Глущенко.