"Назло бабушке": у Путина оценили отказ от русского языка обучения в школах Украины

Дмитрий Песков / REUTERS

В Кремле прокомментировали ситуацию с полным переходом на украинский язык обучения в украинских школах.

Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал сожаление по этому поводу, передает УНИАН.

При этом он ответил на вопрос, возможны ли какие-то шаги Москвы в гуманитарной сфере для поддержки русскоязычных в связи с переходом школ в Украине на украинский язык обучения с 1 сентября.

"Мы можем выразить только сожаления, но каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая в данном случае, наверное, "назло бабушке" решила отморозить уши", - сказал Песков.

Читайте также"Русский язык не искоренить": в Слуге народа возник скандал из-за украинизации

Напомним, с нового учебного года в 2020 году для учеников с 5 класса и старше 80% материала будет читаться на украинском языке.