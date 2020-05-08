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В МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили

8 мая 2020, 12:34

На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на демарш Грузии из-за Саакашвили / УНИАН

Грузинские власти не могут давать никаких указаний Украине по поводу назначения Михаила Саакашвили на любые должности.

Именно такое мнение в интервью порталу Левый Берег озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, официальный Киев вполне спокойно воспринял ультиматум с отзывом посла Грузии Теймураза Шарашенидзе.

Кулеба уверен, что отношения между Украиной и Грузией никак не могут стать заложником судьбы Саакашвили.

"Мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Михаил Саакашвили в прежние времена занимал государственные должности в Украине - и это не вызывало агрессивного неприятия у официального Тбилиси.

"Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное", - рассказал он.

Напомним, ранее со ссылкой на собственные источники журналист Юрий Бутусов сообщил - президент  Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Михаила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ. Более того, глава страны намерен расширить служебные полномочия данного поста. Позднее факт назначения, но не секретарем, а главой данного Нацсовета, подтвердил и сам Саакашвили. Утром 8 мая  глава МИД Грузии Давид Залкалиани рассказал о том, что из-за этого Тбилиси отзывает посла Теймураза Шарашенидзе.

Михаил Саакашвили Дмитрий Кулеба Грузия Владимир Зеленский новости Украины
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