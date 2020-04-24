Стало известно, какую должность подготовили для Цушко

Василий Цушко, вероятно, будет главным таможенником страны / УНИАН

Бывший глава Антимонопольного комитета, экс-глава МВД Василий Цушко приглашен в Кабмин на должность Главы государственной таможни, которая наканыне освободилась после внезапного увольнения Максима Нефедова.

Как сообщает Zn.ua со ссылкой на собственный источник в Офисе президента, Цушко изначально был приглашен на должность Главы гостаможни, несмотря на факты, указанные в декларации.

Ранее Цушко подал е-декларацию на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, указав в графе "место работы" заместитель министра в Министерстве финансов Украины.

Как известно, Цушко в 2005-2006 годах был председателем Одесской ОГА, затем возглавлял МВД в правительстве Януковича и впоследствии руководил его предвыборным штабом в Одесской области. В 2010 году - был министром экономики, а позже до Майдана возглавлял Антимонопольный комитет.

Напомним, на внеочередном заседании Каинета министров Украины 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Как ранее сообщалось, экс-глава таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не знает, по какой причине на внеочередном заседании Кабмина его внезапно уволили вместе со всеми заместителями.