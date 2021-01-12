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Названа дата новой встречи в нормандском формате

12 января 2021, 22:20

На Банковой анонсировали новую встречу в нормандском формате.

Ермак рассказал подробности встречи в нормандском формате / УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах встречи политических советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая состоялась во вторник, 12 января, в Германии.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время консультаций, которые длились более 6 часов, советники лидеров нормандской четверки обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления этой составляющей договоренностей.

"Дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников пройдет в пятницу, 22 января", - говорится в сообщении.

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В то же время российская сторона заявила, что предстоящая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.

Нормандские переговоры – о чем ранее сообщал Главред:

  • 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
  • Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.

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