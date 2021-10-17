УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса

17 октября 2021, 20:34
Прослушать новость
Остановить

Данный препарат выбрали для себя 40% привитых.

вакцинация
Этим препаратом привились около половины от всех вакцинированных / УНИАН

С начала вакцинации против коронавируса в Украине у местного населения появился самый любимый препарат. Оказалось, что наибольшей популярностью среди жителей нашей страны пользуется вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech), которую выбрали около 40% из всех привитых.

Как сообщает телеканал "Дом", доля всех привитых этой вакциной составляет 39,8%.

Между тем, препаратом CoronaVac привилось 27,9% украинцев, Moderna - 13,9%, AstraZeneca - 12,0%, CoviShield - 6,1% и Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%.

Читайте такжеЦифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавирусаВ целом для иммунизации украинцев используют шесть вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

Это - Comirnaty (Pfizer-BioNTech) - от немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma, Moderna - от американской компании Moderna. Janssen (Johnson & Johnson) – от фирмы Janssen, владельцем которой является компания Johnson & Johnson. AstraZeneca – от англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). CoronaVac - от китайской компании Sinovac Biotech.

Реклама

Ранее Главред писал, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.

Также напомним, что человек, инфицированный штаммом "Дельта", может во время простого общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Это в пять раз больше, чем при обычном штамме, когда есть риск вероятности заражения 2 человек.

viber
новости Украины коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
ПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знатьПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знать Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газаГазовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа На этой планете слишком много людейНа этой планете слишком много людей Нас ждёт "веселая" зимаНас ждёт "веселая" зима 100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал

Последние новости

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский

20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

20:30

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

Реклама
19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

18:35

Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Видео

18:31

Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве Видео

18:11

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:10

"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2 Видео

17:57

Стало известно, сколько украинцев на самом деле ежедневно заражается коронавирусом Видео

17:55

"Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев Видео

17:38

Двери в НАТО для Украины открыты - глава Пентагона Видео

17:26

Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

17:03

Страшное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации Видео

16:47

"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус Видео

16:43

Сбились с дороги и два дня блуждали в горах: в Греции на Афоне спасли двух украинцев Видео

Реклама
16:25

70 гривен за пачку: цены на сигареты в Украине рекордно взлетят Видео

16:20

Количество людей, находящихся за чертой бедности, удвоилось - ООН

15:49

Наследники Аленушки: россиян пугает странный памятник молодоженам - "дровосек и страшилище" Видео

15:48

Просто не узнать: Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

15:42

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину Видео

15:41

Самое вкусное карамельное печенье дальгона из сериала Игра в кальмара: готовить всего 10 минут Видео

15:16

Полуживой СНГ собрался бороться с "мировой буржуазной гидрой" мнение

15:00

Оценка работы Павелко и сборной Украины – не его уровень: Коньков подверг критике слова Калиниченко

15:00

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

14:59

Инфицированный Дельта-штаммом может заразить 11 человек - эксперт Видео

14:58

Загадочная смерть в Киеве: в Сети назвали имя погибшего дипломата Видео

14:43

Огромные очереди и без масок: в Киеве в разгар пандемии устроили массовое мероприятие Видео

14:35

РФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины Видео

14:31

Тарифы Укрпочты "взлетят": когда ждать подорожания Видео

13:59

Легковушка влетела в фуру: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами (фото)

13:39

Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа

13:25

Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике

12:55

Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина Видео

12:46

"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента Видео

12:43

"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью Видео

Реклама
12:06

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и морозы: где будет холоднее всего

12:01

В Украине детей будут вакцинировать от COVID-19: появились важные детали Видео

11:38

Вода текла с люстры и из розеток: харьковчанин срезал батареи, затопил 15 квартир и уехал на работу Видео

11:29

"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

11:26

Жесткий локдаун в Украине неизбежен: эксперт раскрыл причины и назвал сроки Видео

10:52

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:43

Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты Видео

10:06

"Россия окажется в углу ринга": Кулеба раскрыл детали дела в Гааге по захвату кораблей ВМС Украины Видео

09:49

"Умирать и убивать за Украину": главком ВСУ назвал путь освобождения захваченных РФ территорий Видео

09:09

Коронавирус в Украине 17 октября: за сутки установлено новых 11 288 случаев заражения COVID-19 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять