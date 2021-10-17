Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса

Этим препаратом привились около половины от всех вакцинированных / УНИАН

С начала вакцинации против коронавируса в Украине у местного населения появился самый любимый препарат. Оказалось, что наибольшей популярностью среди жителей нашей страны пользуется вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech), которую выбрали около 40% из всех привитых.

Как сообщает телеканал "Дом", доля всех привитых этой вакциной составляет 39,8%.

Между тем, препаратом CoronaVac привилось 27,9% украинцев, Moderna - 13,9%, AstraZeneca - 12,0%, CoviShield - 6,1% и Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%.

Читайте такжеЦифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавирусаВ целом для иммунизации украинцев используют шесть вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

Это - Comirnaty (Pfizer-BioNTech) - от немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma, Moderna - от американской компании Moderna. Janssen (Johnson & Johnson) – от фирмы Janssen, владельцем которой является компания Johnson & Johnson. AstraZeneca – от англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). CoronaVac - от китайской компании Sinovac Biotech.

Реклама

Ранее Главред писал, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.

Также напомним, что человек, инфицированный штаммом "Дельта", может во время простого общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Это в пять раз больше, чем при обычном штамме, когда есть риск вероятности заражения 2 человек.