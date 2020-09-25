Названа возможная причина крушения самолета возле Чугуева

Экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве.
Одной из возможных причин авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области могла стать ошибка экипажа.
Об этом в эфире телеканала Newsone сообщил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники.
По его словам, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.
"Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошла авария военно-транспортного самолета Вооруженных сил. На борту - 6 членов экипажа и 21 курсант. Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос.
Аваикатастрофа АН-26 - что известно на данный момент:
- В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – упал самолет. В результате падения возник пожар.
- Как сообщили представители МВД Украины, на борту самолета Ан-26 находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.Всего в полете участвовали 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 официально подтверждены 20 погибших и двое тяжелораненых.
- Позже в МВД уточнили информацию о погибших - к сожалению, количество жертв возросло до 23 человек. Об этом в Сети написал Антон Геращенко. Поиски продолжаются.
- Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. У Зеленского также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.