Названа возможная причина крушения самолета возле Чугуева

Названа возможная причина крушения самолета / Офис президента

Одной из возможных причин авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области могла стать ошибка экипажа.

Об этом в эфире телеканала Newsone сообщил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники.

По его словам, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

"Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошла авария военно-транспортного самолета Вооруженных сил. На борту - 6 членов экипажа и 21 курсант. Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос.

Аваикатастрофа АН-26 - что известно на данный момент: