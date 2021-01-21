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Названо имя возможного посла США в Украине - СМИ

21 января 2021, 23:08
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Согласно имеющимся данным, потенциальный посол хорошо известен украинцам.

Посольство
Посольство США в Киеве / УНИАН

Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривается в качестве нового американского посла в Киеве. Об этом сообщил российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии порталу Гордон.

По его информации, вариант с назначением Волкера обсуждается сейчас чиновниками в Вашингтоне. "Очень хорошие слухи в Вашингтоне. Думаю, это будет эффективное и правильное назначение. Это самые последние сведения", — рассказал Пионтковский.

Курт Волкер получил высшее образование в Темпльском университете в Филадельфии. Затем два года обучался в Школе международных отношений Университета имени Джорджа Вашингтона. Начинал трудовую деятельность в качестве аналитика ЦРУ в 1986 году, а через два года перешел на работу во внешнеполитическую службу Госдепа. В 1998 году стал первым секретарем миссии США при НАТО. В 2008-2009 годах Волкер работал постоянным представителем США в НАТО.

Затем уходил с государственной службы в бизнес, но в июле 2017 года вернулся на нее и был назначен специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины. На этой должности он проработал до сентября 2019 года.

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Курт Волкер - что было ранее:

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