Названо условие возобновления Украиной поставок воды в Крым

По словам Алексея Резникова, на территории аннексированного Крыма нет проблем с водой для гражданского населения.
Официальный Киев готов возобновить поставки воды в Крым в том случае, если Россия прекратит оккупацию полуострова. Исключение – ситуация, которую можно расценивать как гуманитарную катастрофу. К тому же в автономной республике нет проблемы с водой для гражданского населения.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Суспільне. По его словам, Украина будет поставлять воду в Крым специальными конвоями исключительно в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Это единственный вариант, при котором Киев может пойти на такой шаг.
"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - сказал Резников, отметив, что о гуманитарной катастрофе на аннексированном полуострове могут заявить ООН и Красный крест.
Чиновник добавил, что Украина не намерена подавать воду в Крым для военных нужд России.
"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеЖурналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму
Проблемы с водой в Крыму
- Самопровозглашенные российские власти аннексированного Крыма не могут решить проблему с водой на полуострове. Ситуация можно было бы решить при помощи проведения процедуры опреснения воды, однако россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Осенью жителям Крыма стали периодически отключать воду с целью экономии водного ресурса.
- В октябре представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташаева заявила, что проблемы с водой в Крыму должна решать Россия как государство, которое оккупировало полуостров. По состоянию на осень, как утверждали у Зеленского, на полуострове было достаточно воды для нужд населения.
- В начале декабря так называемая "экс-прокурор Крыма", депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".