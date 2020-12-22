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Названо условие возобновления Украиной поставок воды в Крым

22 декабря 2020, 14:57
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По словам Алексея Резникова, на территории аннексированного Крыма нет проблем с водой для гражданского населения.

Алексей Резников
Украина возобновит подачу воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы - Резников / УНИАН

Официальный Киев готов возобновить поставки воды в Крым в том случае, если Россия прекратит оккупацию полуострова. Исключение – ситуация, которую можно расценивать как гуманитарную катастрофу. К тому же в автономной республике нет проблемы с водой для гражданского населения.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Суспільне. По его словам, Украина будет поставлять воду в Крым специальными конвоями исключительно в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Это единственный вариант, при котором Киев может пойти на такой шаг.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - сказал Резников, отметив, что о гуманитарной катастрофе на аннексированном полуострове могут заявить ООН и Красный крест.

Чиновник добавил, что Украина не намерена подавать воду в Крым для военных нужд России.

"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеЖурналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму

Проблемы с водой в Крыму

  • Самопровозглашенные российские власти аннексированного Крыма не могут решить проблему с водой на полуострове. Ситуация можно было бы решить при помощи проведения процедуры опреснения воды, однако россияне не планируют перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
  • Осенью жителям Крыма стали периодически отключать воду с целью экономии водного ресурса.
  • В октябре представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташаева заявила, что проблемы с водой в Крыму должна решать Россия как государство, которое оккупировало полуостров. По состоянию на осень, как утверждали у Зеленского, на полуострове было достаточно воды для нужд населения.
  • В начале декабря так называемая "экс-прокурор Крыма", депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".

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