Названо условие возобновления Украиной поставок воды в Крым

Украина возобновит подачу воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы - Резников / УНИАН

Официальный Киев готов возобновить поставки воды в Крым в том случае, если Россия прекратит оккупацию полуострова. Исключение – ситуация, которую можно расценивать как гуманитарную катастрофу. К тому же в автономной республике нет проблемы с водой для гражданского населения.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Суспільне. По его словам, Украина будет поставлять воду в Крым специальными конвоями исключительно в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Это единственный вариант, при котором Киев может пойти на такой шаг.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - сказал Резников, отметив, что о гуманитарной катастрофе на аннексированном полуострове могут заявить ООН и Красный крест.

Чиновник добавил, что Украина не намерена подавать воду в Крым для военных нужд России.

"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - подчеркнул Алексей Резников.Читайте такжеЖурналист назвала причину катастрофы с водой в Крыму

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