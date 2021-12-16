Названы два необычных симптома Омикрон-штамма коронавируса

Пациенты, зараженные COVID-штаммом Омикрон, на 23% реже попадают в больницы, чем инфицированные Дельтой.
Пока штамм коронавируса Омикрон достаточно стремительно распространяется по миру, врачи изучают новый вариант COVID-19 и рассказывают, как проявляется болезнь. В частности, эксперты из Южно-Африканской Республики (ЮАР) назвали два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса.
Медики зафиксировали у больных новым штаммом COVID-19 боли в пояснице и першение в горле, сообщает издание The Sun.
При этом врачи отметили, что пациенты с омикрон-штаммом на 23% реже попадают в больницы, чем инфицированные Дельтой.
Африканские эксперты напомнили о важности соблюдения самоизоляции при выявлении симптомов заражения, чтобы не допустить распространения инфекции. Они рассказали, что многие граждане принимают дискомфорт в горле за обычный ОРВИ.
Как сообщал Главред, штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.
Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.
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