Названы сроки новой волны коронавируса в Украине

Коронавирус будет более мягким / Reuters

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий прогнозирует, что новая волна коронавируса в стране будет более мягкой и уже не такой интенсивной.

По его словам, следующая волна заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в конце зимы - начале весны, пишет УНИАН.

"Мы уже имеем сегодня в 16 областях Украины более 40% взрослого населения вакцинированного двумя дозами. Поэтому надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы - начале весны, уже не будет такой критической, как сейчас", - сказал Радуцкий.

Напомним, в Минздраве призвали граждан встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса.

Также ранее Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантин в украинских областях. Из "красной" зоны вышли 9 регионов.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 7 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 655 жителей страны. В том числе заболели 716 детей и 200 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 349 человек; летальных случаев - 467; выздоровели 22 878 человек.

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