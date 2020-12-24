"Не благотворительный фонд": в Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам

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Госкомпания Укрпошта с 1 января будущего года будет вынуждена прекратить доставку пенсий ‒ если Кабмин в ближайшее время не решит вопрос оплаты государством данной услуги.

Об этом заявил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский на своей странице в социальной сети Facebook. По словам чиновника, ситуация сложилась крайне непростая.

"Сегодня (23 декабря — Главред) на Кабмине должен быть рассмотрен вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 млн пенсионеров. После пересмотра минимальной зарплаты только в части единого социального взноса Укрпошта заплатит на 500 млн гривен больше, чем в 2020 году (не считая расходов на повышение зарплат). Поэтому если вопрос не будет решен положительно, Укрпошта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января. Укрпошта не благотворительный фонд и не может дотировать газеты, письма и пенсии", — написал Смелянский.

Кроме того, Смелянский отметил ‒ если вопрос с оплатой государством доставки пенсий не будет решен, то будет и аннулировано сотрудничество Укрпошты с ЕИБ и ЕБРР в части привлечения 100 млн евро (по причине большой убыточности украинского почтового оператора).

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