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"Не доживет до утра – кончился кислород": украинка каждый день спасает больную коронавирусом мать

30 октября 2021, 10:28
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Женщина вынуждена самостоятельно доставлять баллоны с кислородом в больницу.

Женщина показала, что происходит в больнице / скриншот с видео

В Краматорске Донецкой области женщине пришлось искать кислород, чтобы спасти свою мать. Газа, который так необходим при тяжелом течении коронавируса, в больнице был на исходе.

Семье пришлось самостоятельно доставлять баллон с кислородом в больницу, пишет "ТСН".

"Ваша мама не доживет до утра – у нас кончился кислород"

Виктория рассказала, что ей позвонили из больницы Торецка, куда ее маму госпитализировали с коронавирусом. Растерянные родственники по всему Донбассе начали искать баллоны. Купили один пустой, заправили у нелегалов, но его хватает больной маме только на 4 часа.

"Позвонила по телефону медсестра и сказала, что опять нет кислорода и маме осталось 2 часа", — рассказала женщина.

Частники "накручивают" цены на кислород

Перебои с кислородом сказались на состояние больной - ей стало хуже. Она находится в реанимации. Семья смогла взять в аренду 6 баллонов под залог в 15 тысяч гривен. Кислород в сутки обходится в 2 тысячи гривен. Частники сориентировались и заправка одного баллона ежедневно дорожает на 50 гривен.

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Баллоны с кислородом стоят прямо в коридорах / скриншот с видео

Муж Виктории самостоятельно доставляет баллоны в стационар, где они стоят прямо в коридоре. А мужчина просто дежурит под заведением, чтобы успевать их дозаправлять.

Если они не успеют, их мама задохнется. И в такой ситуации все больные Торецкой больницы Донецкой области.

Нехватка кислорода: что происходит в украинских больницах

Стоит отметить, что перебои с кислородом – по всей стране. В то же время больные с "Дельтой" в нем нуждаются в разы больше. Вирус быстро поражает большую площадь легких. Кислород – это главное лекарство для "ковидных" больных.

В одесском районе Слободка пациентов экстренно перевозят из одной клиники в другую. По словам заведующей инфекционного отделения Областного центра отметила, что кислород расходуется крайне быстро из-за большого количества больных. В среднем за день расходуются по две тонны кислорода.

В больницах Житомира, в которые госпитализируют пациентов с коронавирусной болезнью, ситуация с обеспечением кислорода крайне напряженная. Как сообщила заместитель мэра города Мария Мисюрова, в медицинских учреждениях возникли проблемы с поставкой кислорода.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус коронавирус кислород
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