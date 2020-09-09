Не хватает врачей и лекарств: медик забил тревогу из-за COVID-19 в Украине

В украинских больницах не хватает лекарств / pixabay.com

В Украине в условиях перестройки системы охраны здоровья во многи больницах серьезные проблемы, заявил президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что не все больницы обеспечены лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медицинскими кадрами.

Как отметил Сорока, общая ситуация является более-менее адекватной, но "бывают досадные случаи, когда по тем или иным причинам несбалансированность системы не позволяет госпитализировать пациента в том или ином регионе".

Также эксперт дал совет украинцам, которые подозревают у себя симптомы коронавируса:

"Надо по телефону контактировать с заведением здравоохранения, где ваш семейный врач, или где вы территориально приписаны. Или будет рекомендация врача, если у вас легкая форма заболевания, или выезд экстренной помощи, чтобы вам экстренно помочь, госпитализировать в отделение неотложной терапии, или это вызов бригады, которая возьмет у вас тест, и вы будете знать через определенный промежуток времени, есть ли у вас коронавирусная болезнь", - добавил Сорока.

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Как заявил инфекционист Вадим Аристов во время чата в Главреде, в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.