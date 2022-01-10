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Не коронавирус, но опасно: школы Харькова ушли на "дистанционку"

10 января 2022, 21:53
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Всего на онлайн-обучение уйдут 1500 школьников.

Дистанционка
Дистанционка затронет полторы тысячи учеников / УНИАН

Некоторые школы Харьковской области переходят на онлайн-обучение. Но на этот раз причина вовсе не в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным издания Суспильне, речь идет о восьми школ Боровской общины Изюмского района, который будут находиться на "дистанционке" до среды, 12 января. Причиной такого решения стал гололед.

Поселковый голова Александр Тертышный утверждает, что в целом в этих в школах учится 1500 детей.

"Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому была сильная гололедица. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. В нашей дорожной службе сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать", - отметил Тертышный.

Между тем, по данным харьковского Гидрометцентра, гололедицу на дорогах региона продержится до конца недели.

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