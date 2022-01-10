Не коронавирус, но опасно: школы Харькова ушли на "дистанционку"

Дистанционка затронет полторы тысячи учеников / УНИАН

Некоторые школы Харьковской области переходят на онлайн-обучение. Но на этот раз причина вовсе не в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным издания Суспильне, речь идет о восьми школ Боровской общины Изюмского района, который будут находиться на "дистанционке" до среды, 12 января. Причиной такого решения стал гололед.

Поселковый голова Александр Тертышный утверждает, что в целом в этих в школах учится 1500 детей.

"Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому была сильная гололедица. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. В нашей дорожной службе сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать", - отметил Тертышный.

Между тем, по данным харьковского Гидрометцентра, гололедицу на дорогах региона продержится до конца недели.

Читайте такжеВ Харькове "заминирован" ряд ТЦ и супермаркетов: людей эвакуируютНапомним, в аквапарке Хмельницкого 16 детей из Винницкой области отравились хлором. Их госпитализировали в больницу.

Читайте также: