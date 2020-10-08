Не койко-места: в Минздраве назвали новый приоритет в борьбе с коронавирусом

Ляшко озвучил новую проблему в борьбе с коронавирусом / УНИАН

В Минздраве поведали, что в нашей стране по состоянию на 8 октября осталось 37 тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом COVID-19, но лишь 13 тысяч из них обеспечены кислородом.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время пребывания с рабочей поездкой в ​​Черновицкой области, сообщает Укринформ в четверг, 8 октября.

"Мы хотим, чтобы 80% коек, отведенных под лечение больных коронавирусом, были обеспечены кислородом: централизованным или децентрализованным. Мы делаем все возможное, чтобы так и было. На сегодня в Украине кислородом обеспечено 13 тысяч коек из 37 тысяч, отведенных для лечения больных коронавирусом", – сказал Ляшко.

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Он отметил, что если на первых этапах борьбы с коронавирусом делался приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной поддержкой.

"Завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы в регионах закупили кислородные концентраторы, кислородные станции, а также трубки для разведения кислорода по больницам", – добавил Ляшко.