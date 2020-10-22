Не нашли места в реанимации: в Одесской области коронавирус убил медсестру​

Легкие женщины были поражены на 70%.
В Одесской области из-за коронавируса умерла медсестра. Как написала в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова женщина проработала в медицине 38 лет.
Из-за нехватки мест в реанимации ее долго не могли госпитализировать. В тяжелом состоянии несколько дней назад больную транспортировали в частную клинику с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени тяжести.
"Родственники взяли кредит, чтобы спасти маму. Нашли меня и просили помочь перевести ее в государственную больницу, так как деньги заканчивались, а взять больше неоткуда было. Каждый день счет увеличивался. Вчера полдня пытались договориться с другими больницами, чтобы они приняли пациентку. Реанимации переполнены", — написала волонтер.
По словам Ножевниковой, главный врач области Наталья Одарий-Захарьева в полночь все-таки нашла свободное место в реанимации Черноморской областной больницы.
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"Городские взять отказались... В час ночи нашли реаниматолога и увезли. Параллельно мы вытаскивали из Подольска дочь пациентки, тоже медработницу, у которой было уже 40% поражения легких и состояние резко ухудшилось", — рассказала волонтер.
Однако, как выяснилось утром, спасти мать женщины не удалось. Она умерла в больнице. По словам волонтера, ее легкие были поражены на 70%. Положительный тест на коронавирус женщина получила 9 октября.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на 21 октября в Украине выявлено 315 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Новых случаев за сутки - 6719, выздоровели от болезни - 132219 человек (+2686 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 5927 человек (+141 за сутки).
- Власти Украины рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине. При этом решение о локдауне пока что не обсуждается.
- Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%.