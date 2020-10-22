Не нашли места в реанимации: в Одесской области коронавирус убил медсестру​

В Одесской области из-за коронавируса умерла медсестра. Как написала в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова женщина проработала в медицине 38 лет.

Из-за нехватки мест в реанимации ее долго не могли госпитализировать​. В тяжелом состоянии несколько дней назад больную транспортировали в частную клинику с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени тяжести.

"Родственники взяли кредит, чтобы спасти маму. Нашли меня и просили помочь перевести ее в государственную больницу, так как деньги заканчивались, а взять больше неоткуда было. Каждый день счет увеличивался. Вчера полдня пытались договориться с другими больницами, чтобы они приняли пациентку. Реанимации переполнены", — написала волонтер.

По словам Ножевниковой, главный врач области Наталья Одарий-Захарьева в полночь все-таки нашла свободное место в реанимации Черноморской областной больницы.

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"Городские взять отказались... В час ночи нашли реаниматолога и увезли. Параллельно мы вытаскивали из Подольска дочь пациентки, тоже медработницу, у которой было уже 40% поражения легких и состояние резко ухудшилось", — рассказала волонтер.

Однако, как выяснилось утром, спасти мать женщины не удалось. Она умерла в больнице. По словам волонтера, ее легкие были поражены на 70%. Положительный тест на коронавирус женщина получила 9 октября.

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