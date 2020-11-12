"​Не ношу маску и не сдохла​": Егорова шокировала заявлением о карантине

Егорова раскритиковала украинскую власть / Instagram

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что принципиально отказывается носить медицинскую маску и выступила против карантина выходного дня.

По мнению Егоровой, локдаун в стране станет "уничтожением" народа.

"Я лично вообще против карантина, более того, я принципиально не хожу в маске никуда! Для того, чтобы люди не болели и не умирали, надо не в масках ходить, а поднимать систему медицины, чтобы наши врачи не уезжали работать в другие страны. Мы ходим постоянно по эфирам и сидим там без масок, но если мы еще не сдохли все, значит и люди без масок выживут. И не нужно народ делать идиотами, люди не идиоты!", – заявила телеведущая в прямом эфире телеканала Украина 24.

Она отметила, что власть в стране не заинтересована в том, чтоб защищать интересы народа, а старается "уничтожить культуру" и извлечь выгоду для себя.

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"Некоторым "обезьянам", которые сидят в Верховной Раде, извините, я не буду политкорректной, неинтересны процессы, которые происходят в стране, где к тому же – кризис и война... Их действия нацелены на уничтожение этого народа, занимаются геноцидом медицины, образования, культуры…" – высказалась Егорова.

Ведущая также добавила, что политики "закапывают страну в асфальт", таким образом напомнив о том, что деньги из коронавирусного фонда были потрачены на ремонт дорог в стране.

"Люди, которые асфальтом лечат коронавирус, им в принципе по барабану, что происходит в театрах, в ресторанах, в школах, на улицах, в общественном транспорте и так далее... В Украине – полная ж*па! Во всех странах платили компенсации людям за то, что они сидели в локдауне. Там никто не голодал! А у нас народ – козел отпущения! Народу повышают тарифы, он должен сам решать проблемы своего жизнеобеспечения, народ должен сидеть дома и смотреть на пустые голые стены. Я считаю, что все, что производит украинская власть – это уничтожение здравых смыслов, уничтожение нашей нации, оскорбление граждан этой страны", – подчеркнула Егорова.

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