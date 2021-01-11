"Не обгоняй с правого бока": Патрульная полиция опозорилась странными бордами

В Патрульной полиции развесили странные борды / Пресс-служба МВД

В Киеве появились рекламные борды с призывами к участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения.

Соответствующие фото банеров с логотипом Патрульной полиции, которые обращены к водителям, публикует издание Strana.ua.

В частности, в Киеве появились плакаты со следующими подписями: "Михаил, громкая музыка может отвлекать внимание", "Алина, просто так не сигналят".

Отметим, что на одном из бордов размещен призыв: "Петя, не обгоняй с правого бока".

/ strana.ua

Напомним, что согласно ПДД Украины (пункт 1.10), обгоном является опережение транспортного средства, связанное с выездом на полосу встречного движения. В Украине действует правостороннее движение, соответственно, встречный транспорт для водителей всегда находится слева.

При этом справа, по ходу движения транспортного средства, может осуществляться опережение авто.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с начала нового года изменились суммы сбора во время первой регистрации легкового авто.

Речь идет об обязательном государственном страховании, так как суммы этих начислений связаны с размерами прожиточного минимума.