"Не ответил, чей Крым": Фокина жестко раскритиковали в Раде

Витольд Фокин / УНИАН

Первого премьер-министра Украины (1991-1992), а ныне ‒ заместителя руководителя украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина на заседании комитета Рады по местному самоуправлению крайне жестко раскритиковали

Видеотрансляцию заседания вел депутат из партии Голос Роман Лозинский.

Нардепы от него потребовали извинений за его высказывания о том, что все участники войны на Донбассе (кто тех, вина которых в совершении военных преступлений доказана) должны получить право на амнистию. Сильнее всех критиковал Фокина сам Лозинский, который в итоге задал тому вопрос ‒ дескать, чей Крым?

Фокин в ответ на тирады Лозинского заявил, что Конституция Украины дает ему полное право на свободное выражение мыслей.

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Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее: