"Не простые смертные": сестра Шеремета высказалась о его убийцах

Павла Шеремета убили "не простые смертные", полагает его сестра / УНИАН

Двоюродная сестра журналиста Павла Шеремета – Оксана Мозгунова – считает, что его убийцы – "не простые смертные".

Родным не полегчает от того, что они узнают, кто совершил убийство Шеремета, рассказала Мозгунова в комментарии Сегодня, который опубликован в Telegram-канале издания.

По словам собеседницы, одни уверены, что злоумышленники из Беларуси, другие – что из России, а третьи – что из Украины.

"В семье… Шеремета уверены, что журналиста точно убили не простые смертные", – поделилось издание.

Ранее СМИ узнали, что в 2012 году тогдашний глава Комитета госбезопасности Беларуси Юрий Зайцев обсуждал с сотрудниками контртеррористического подразделения КГБ Альфа организацию убийства Павла Шеремета.

Журналисты добавили, что инициатором убийства являлся Александр Лукашенко, который в то время был легитимным белорусским президентом.

Напомним, убийство Шеремета произошло в Киеве 20 июля 2016 года – машину, в которой он ехал, подорвали самодельным взрывным устройством.

В Украине в убийстве журналиста обвиняют волонтеров Яну Дугарь и Юлию Кузьменко, а также музыканта Андрея Антоненко.

Конфликт Павла Шеремета с властями Беларуси – что нужно знать

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске, был главредом Белорусской деловой газеты и зарекомендовал себя как противник режима Александра Лукашенко, пишет Википедия.

В 1997 году в Беларуси его обвинили, в частности в незаконной журналисткой деятельности и получении денег от иностранных служб и приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока.

Шеремет пробыл за решеткой несколько месяцев, а потом его отправили в Россию. Потом журналист переехал в Украину.