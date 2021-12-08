Не пускала детей в школу из-за страха коронавируса: в Луцке суд оштрафовал многодетную мать

В Луцке суд оштрафовал многодетную мать, которая не пускала детей в школу / УНИАН

В Луцке суд оштрафовал многодетную мать, которая полтора месяца не пускала в школу своих пятерых детей.

Дети не ходили в учебное заведение с сентября до середины октября этого года, пишет ZAXID.NET.

Это уже не впервые женщину привлекают к ответственности за такие действия. В июле этого года суд постановил выплатить 850 грн штрафа из-за того, что трое дочерей и двое сыновей женщины в прошлом учебном году пропустили 70% занятий в школе. Тогда женщину обвиняли по статье о неисполнении родительских обязанностей.

На этот раз по решению суда многодетная мать должна выплатить 1700 грн штрафа. Женщина не пришла на заседание, поэтому суд рассматривал дело без ее присутствия.

Представление о том, что дети отсутствуют в школе, подала администрация учебного заведения. До этого работники школы пытались сами связаться с матерью, однако она не отвечала на телефонные звонки, и при этом игнорировала все родительские собрания.

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"В ноябре женщина предоставила письменные объяснения относительно отсутствия детей. Она пояснила, что она сознательно не пускает их на уроки "из-за распространения коронавирусной инфекции", – пишет издание.

Читайте такжеПытки возле школы длились полтора часа: подростки зверски избили ногами трех девочекНапомним, в Минобразования утвердили график школьных каникул 2021-2022. Предполагается, что зимние каникулы будут с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Но в некоторых регионах дети пойдут на зимний отдых позже, ведь окончательное решение принимается местными властями.

Ранее сообщалось, что в Ривненской области дети пришли поддержать девочку, которая два года не видела одноклассников из-за COVID-19. Девочка уже два года не ходит в школу из-за серьезных проблем со здоровьем, но очень по ней скучает. Чтобы ее поддержать, одноклассники устроили целый праздник.

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