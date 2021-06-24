"Не слабо": красотка разделась в ровенском троллейбусе и взбесила кондуктора

Девушка радо дефилировала в троллебусе и не обращала внимание на замечения кондуктора надеть маску / Скриншот

Жара неоднозначно сказывается на украинцах. 23 июня в киевском трамвае потерял сознание водитель, а после этого в ровенском троллейбусе разделась пассажирка.

В Сети появилось видео, как две подруги едут в общественном транспорте. "Видеооператор" спросила свою спутницу: "Катя, а слабо раздеться?", на что звезда ролика ответила: "Не слабо!" и тут же принялась снимать одежду.

За процессом спокойно наблюдали пассажиры, а вот кондуктора этот факт глубоко возмутил и она начала просить девушку надеть маску.

Катя, как стало ясно о имени "модели" из кадров видео, в ответ на просьбу, а потом и крик контролера смеялась и дефилировала по вагону, держась за поручни.

В конце-концов, кондуктор пообещала высадить ее за такое "бл****во" на следующей остановке.

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Напомним, недавно по улицам Львова посреди дня гуляла полностью голая женщина. Она кричала: "Я - Ева!". Девушка, которая запечатлела это на камеру, рассказала, что после этого женщина неожиданно напала на нее и ее подругу.

На место происшествия приехали патрульные и накрыли голую женщину простыней. Женщина вела себя довольно неадекватно. Позже она призналась, что была пациенткой Львовской областной психиатрической больницы, что на улице Кульпарковской.