"Не стоит бояться": Зеленский уточнил позицию Киева по поводу амнистии на Донбассе

Зеленский выступил с посланием к Раде / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. По словам главы государства, она будет касаться не всех.

Об этом Зеленский заявил в ходе послания к Верховной Раде во вторник, 20 октября. Трансляция велась на канале Рада.

По словам президента, нужно принимать решения, которые приближают деоккупацию.

"Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что здесь существует большое поле для манипуляций.

"Страшное слово амнистия не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной", - заявил Зеленский.

Напомним: