"Не стоит бояться": Зеленский уточнил позицию Киева по поводу амнистии на Донбассе

Нужно принимать решения, которые приближают деоккупацию, уверен президент.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. По словам главы государства, она будет касаться не всех.
Об этом Зеленский заявил в ходе послания к Верховной Раде во вторник, 20 октября. Трансляция велась на канале Рада.
По словам президента, нужно принимать решения, которые приближают деоккупацию.
"Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего об ответственности", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что здесь существует большое поле для манипуляций.
"Страшное слово амнистия не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться. Достойное будущее только с Украиной", - заявил Зеленский.
Напомним:
- Ранее уже бывший первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что нужно объявить всеобщую амнистию и предоставить особый статус не только ОРДЛО, но и районам, которые подконтрольны Киеву.
- Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявление Фокина не являются официальной позицией Украины. По словам Ермака, положения амнистии не должны распространяться на тех лиц, которые причастны к военным преступлениям в ходе вооруженного противостояния.
- Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после их освобождения от российской оккупации планируется применение переходного правосудия.