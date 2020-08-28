Не светит смягчение карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры

Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на 28 августа Киев и 15 областей не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В то же время Минздрав опубликовал перечень регионов, не соответствующих требованиям по ослаблению карантинных ограничений.

Не готовы к ослаблению карантина:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

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/ moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 28 августа с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждено 114 тыс. 497 случаев COVID-19, выздоровели 55 тыс. 83 человека, 2 тыс. 451 человек умер.

Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.

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По ее словам, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше - тогда скорее закончится паника и завершится падение экономики.