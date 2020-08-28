Не светит смягчение карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры

Киеву не готов к смягчению карантинных ограничений.
В Украине по состоянию на 28 августа Киев и 15 областей не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
В то же время Минздрав опубликовал перечень регионов, не соответствующих требованиям по ослаблению карантинных ограничений.
Не готовы к ослаблению карантина:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19
Напомним, по состоянию на утро 28 августа с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждено 114 тыс. 497 случаев COVID-19, выздоровели 55 тыс. 83 человека, 2 тыс. 451 человек умер.
Ранее заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила о том, что увеличение числа заболевших коронавирусом будет иметь положительный эффект.
Читайте такжеГрозит ли Украине новый жесткий карантин: Шмыгаль прояснил ситуацию
По ее словам, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше - тогда скорее закончится паника и завершится падение экономики.