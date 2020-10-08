Не так, как в Европе: иммунолог ошарашил сроками первой волны коронавируса

Первая волна коронавируса в Украине может продлиться до весны / Reuters

Первая волна опасного коронавируса в Украине запросто может завершиться лишь весной 2021 года. Но вряд ли у нас стоит ожидать уровня смертности, как в Европе.

Такое мнение Гордону выразил иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский. По его словам, мягкое течение эпидемии в Украине связано с соблюдением противоэпидемиологических мер, а также тем, что 5-10% переболевших людей уже "играют роль иммунной прослойки в обществе".

"Чтобы минимизировать потери, властям надо адаптировать карантин в сторону защиты групп риска. Нужны более серьезные точечные меры для защиты людей, которым грозит более тяжелое течение болезни и летальный исход. Тогда течение первой волны и далее будет более мягким. Завершиться она должна в апреле-мае следующего года с окончанием холодного сезона", – заявил Волянский.

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"Как ни странно, маска под носом тоже механизм сдерживания. Она тоже работает, потому что основное распыление вируса идет, когда мы громко разговариваем, кричим, поем. И прикрывая хотя бы рот маской, люди уменьшают количество выдыхаемого аэрозоля. Носовое дыхание – не самый весомый источник распространения вируса", – добавил он.

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