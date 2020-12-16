Не только кафе и рестораны: стали известны детали перехода на украинский язык с 2021 года

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания перейдет на украинский язык / ZN.UA

В связи с вступлением в силу статьи 30 закона об украинском языке на территории Украины вся сфера обслуживания перейдет на оказание услуг на государственном языке с 16 января 2021 года. Однако нормы закона будут распространяться и на образовательные учреждения и медицинские услуги.

Как заявил уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь, все поставщики товаров и услуг должны будут перейти на украинский. Однако если клиент попросит, можно договориться об обслуживании на любом удобном языке.

"Украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию - в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и т. п. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон", - сказал Креминь, сообщает пресс-служба Кабмина.Читайте такжеСферу обслуживания до 2021 года полностью переведут на украинский язык

Также чиновник добавил, что вся информация в заведениях сферы предоставления услуг должна быть на украинском.

Примечательно, языковое требование распространяется не только на торговую сферу, но и на предоставление медицинских услуг.

"Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т.п.", - сказал Креминь.

Напоследок он подчеркнул, что любой гражданин может обратиться с просьбой обслуживать его на украинском языке. В случае нарушения люди смогут отправлять жалобы на имя Уполномоченного по электронной почте, либо же в письменном виде.

Закон об украинском языке