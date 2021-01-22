Не только старшие классы: в Украине школы отказываются набирать первоклассников

В Украине школы отказываются набирать первоклассников / УНИАН

После большого скандала, который вспыхнул из-за грядущей ликвидации старших классов в Украине, выяснилось ‒ школы, которые с 2021 /2022 года должны превратиться в лицеи, больше не смогут набирать учеников в первые классы (то есть принцип поступления в ближайшее учебное заведение к месту проживания будет нарушен). Об этом сообщает портал Страна.

В Киеве в соцсетях поднимается скандал с одним из самых известных лицеев ‒ Голосеевским №241. Ранее часто складывалась ситуация, при которой люди специально покупали жилье неподалеку от этого учебного заведения (чтобы гарантировать детям поступление в этот лицей).

В 2020 году в лицей впервые было набрано рекордное количество, шесть первых классов. Из-за этого часть третьеклассников даже перевели на обучение во вторую смену. Но, согласно новому закону о среднем образовании, в 2021 году лицей не станет набирать первоклассников.

"Действительно, главой Голосеевской районной администрации в городе Киеве было принято решение, что за рядом учебных заведений, а именно лицей налогового и рекламного дела 21, специализированная школа 85, эколого-естественный лицей 116, лицей 227, лицей Голосеевский и учебно-воспительный комплекс Ромашка не должна закрепляться территория обслуживания, то есть, дети в первый класс в эти заведения не будут набираться. Это решение принято было 11 января 2021 года. Не исключаю, что такие решения приняты или будут приняты в ближайшее время и в других районах столицы, а может и по регионам. Думаю, что это сделано для того, чтобы постепенно реализовывалась норма действующего законодательства относительно формирования сети лицеев. На следующей неделе планируется заседания по данному вопросу в департаменте образования КГГА, ‒ заявил эксперт в сфере образования Андрей Черных.

Как рассказала нардеп-мажоритарщица Лариса Билозир, часть народных избранников предлагает в закон внести изменения, которые по-прежнему будут давать детям возможность учиться в начальной школе неподалеку от дома.

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