Не только старшие классы: в Украине школы отказываются набирать первоклассников

Сфера школьного образования в Украине переживает серьезные пертурбации.
После большого скандала, который вспыхнул из-за грядущей ликвидации старших классов в Украине, выяснилось ‒ школы, которые с 2021 /2022 года должны превратиться в лицеи, больше не смогут набирать учеников в первые классы (то есть принцип поступления в ближайшее учебное заведение к месту проживания будет нарушен). Об этом сообщает портал Страна.
В Киеве в соцсетях поднимается скандал с одним из самых известных лицеев ‒ Голосеевским №241. Ранее часто складывалась ситуация, при которой люди специально покупали жилье неподалеку от этого учебного заведения (чтобы гарантировать детям поступление в этот лицей).
В 2020 году в лицей впервые было набрано рекордное количество, шесть первых классов. Из-за этого часть третьеклассников даже перевели на обучение во вторую смену. Но, согласно новому закону о среднем образовании, в 2021 году лицей не станет набирать первоклассников.
"Действительно, главой Голосеевской районной администрации в городе Киеве было принято решение, что за рядом учебных заведений, а именно лицей налогового и рекламного дела 21, специализированная школа 85, эколого-естественный лицей 116, лицей 227, лицей Голосеевский и учебно-воспительный комплекс Ромашка не должна закрепляться территория обслуживания, то есть, дети в первый класс в эти заведения не будут набираться. Это решение принято было 11 января 2021 года. Не исключаю, что такие решения приняты или будут приняты в ближайшее время и в других районах столицы, а может и по регионам. Думаю, что это сделано для того, чтобы постепенно реализовывалась норма действующего законодательства относительно формирования сети лицеев. На следующей неделе планируется заседания по данному вопросу в департаменте образования КГГА, ‒ заявил эксперт в сфере образования Андрей Черных.
Как рассказала нардеп-мажоритарщица Лариса Билозир, часть народных избранников предлагает в закон внести изменения, которые по-прежнему будут давать детям возможность учиться в начальной школе неподалеку от дома.
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В Украине исчезнет старшая школа – о чем сообщалось ранее:
- 14 января появилась информация, что с 2021 года исчезнет старшая школа - большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников.
- Ученикам 10-11 классов придется заново поступать, но выбор будет невелик — из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников.
- После 9 класса ученики должны будут поступать на выбор: или в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы), или в специализированные лицеи.
- Позднее представители Минобразования и науки в ответе на запрос Главреда ответили - не соответствует действительности информация о том, что наборы в 10-11 классы украинских школьников прекратятся.