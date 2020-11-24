УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером

24 ноября 2020, 01:02

В интервью Ксении Собчак и Андрея Богдана допустили ошибку и перепутали украинского журналиста Юрия Бутусова с его российским тезкой и однофамильцем.

Андрей Богдан дал интервью Ксении Собчак / УНИАН

​В интервью известной российской телеведущей Ксении Собчак и бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана заметили ошибку. Украинского журналиста Юрия Бутусова перепутали с его однофамильцем – российским театральным режиссером.

Как отметил Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, это произошло, когда российская журналистка уточняла у Богдана, обсуждал ли тот с главой Окружного административного суда Киева Павлом Вовком увольнение главы Конституционного суда Станислава Шевчука и назначение на его место Александра Тупицкого.

Читайте такжеЭкс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе

"Забавная ошибка, кстати. Российские авторы программы перепутали меня с российским театральным режиссером Юрием Николаевичем Бутусовым. Ну я понимаю, можно не знать меня – ведь "Цензор.Нет" в России полностью заблокирован у всех провайдеров с 2014-го года, но ведь режиссер – пожалуй, самый известный в РФ, нельзя такое путать", – написал он на своей странице в Facebook.

Интервью Андрея Богдана Ксении Собчак – о чем ранее сообщал Главред:

интервью Ксения Собчак Андрей Богдан
Сейчас вы просматриваете новость «Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретятНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в УкраинеБогдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине "У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину "От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к ПутинуБывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину
Следующий материал

Последние новости

01:02
Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером
00:37
У летучих мышей за пределами Китая обнаружили Covid-19 Видео
00:18
​Какой сегодня праздник: что нельзя делать 24 ноября ​
23 ноября, понедельник
23:47
В ЕС ответили на обвинение Садового в узурпации власти во Львове
23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие Видео
Реклама
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:59
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:33
Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ Видео
21:14
Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России
20:46
Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19 Видео
20:39
В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса Видео
Реклама
20:35
В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
20:01
Глава Меджлиса подхватил коронавирус
19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами Видео
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину Видео
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
19:00
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности Видео
18:59
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Видео
18:54
Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля Видео
18:39
Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала" Видео
18:30
"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ Видео
18:29
"Эффективно и опасно": глава патрульной полиции испытал электрошокер Видео
18:11
Затрудненное глотание может быть симптомом смертельного заболевания Видео
18:11
Fortnite – датирован выпуск самого большого ивента в истории игры
18:09
Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть
Реклама
18:05
​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну Видео
18:02
Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня Видео
17:58
Израиль прекращает импорт украинской кока-колы из-за плохого качества
17:32
На грани катастрофы: в Крыму 29 населенных пунктов на "режимном водоснабжении"
17:32
В Сети возник скандал из-за дебюта Дорофеевой на Майдане Видео
17:28
Турция и РФ поссорились из-за Карабаха: что стало причиной Видео
17:27
Украинцы с 2011 стали чувствовать себя богаче и счастливей - опрос
17:27
ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы Видео
17:23
Баги, лаги, жесть: владельцы PS5 массово жалуются на странные особенности консоли Видео
17:21
Новый взрыв в Нагорном Карабахе: пострадали российские миротворцы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять