Не тот Бутусов: в интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером

Андрей Богдан дал интервью Ксении Собчак / УНИАН

​В интервью известной российской телеведущей Ксении Собчак и бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана заметили ошибку. Украинского журналиста Юрия Бутусова перепутали с его однофамильцем – российским театральным режиссером.

Как отметил Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, это произошло, когда российская журналистка уточняла у Богдана, обсуждал ли тот с главой Окружного административного суда Киева Павлом Вовком увольнение главы Конституционного суда Станислава Шевчука и назначение на его место Александра Тупицкого.

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"Забавная ошибка, кстати. Российские авторы программы перепутали меня с российским театральным режиссером Юрием Николаевичем Бутусовым. Ну я понимаю, можно не знать меня – ведь "Цензор.Нет" в России полностью заблокирован у всех провайдеров с 2014-го года, но ведь режиссер – пожалуй, самый известный в РФ, нельзя такое путать", – написал он на своей странице в Facebook.

Интервью Андрея Богдана Ксении Собчак – о чем ранее сообщал Главред: