"Не Турция и Мальдивы": Зеленский повезет 120 нардепов на передовую

Зеленский заявил, что нардепы едут на передовую / УНИАН

120 народных депутатов от партии Слуга народа поедут на Донбасс 21 октября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде во время своего выступления с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.​

"Завтра 120 народных депутатов поедут на Донбасс. Не в Турцию или на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей", - сказал Зеленский в Верховной Раде.

Владимир Зеленский также отметил, что всегда приглашает мировых лидеров вместе с ним посетить Донецкую и Луганскую области.

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"Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии госпожой Соммаругу, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине — госпожой Фельдгузен и господином де Понсеном. Они видят реальную картину там и передают ее другим партнерам", — сказал Зеленский.

Как сообщил народный депутат от партии Слуга народа Михаил Радуцкий журналистам, что он едет на Донбасс, чтобы посмотреть как организована система здравоохранения на фронте. Нардеп рассказал, что будет проверять достаточно ли у солдат медицинского обеспечения, лекарств и препаратов.

"На "нулевой отметке" нардепы хотят посмотреть, как оказывается медицинская помощь воинам ООС. Кроме этого народные избранники собираются лично познакомится с бытом солдат, узнать в чем больше всего нуждаются бойцы на востоке Украины и пообщаться с ними лицом к лицу", - сказал Радуцкий.

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