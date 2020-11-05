"Не успело, бл*дь? На работу надо ходить": Арахамия в Раде наехал на Тищенко

Давид Арахамия / УНИАН

В четверг, 5 ноября, в зале Верховной Рады произошла горячая перепалка между лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и его заместителем Николаем Тищенко.

Острая дискуссия нардепов попала в прямую трансляцию парламентского телеканала Рада.

Причиной стало выяснение обстоятельств провала голосования за законопроект №4100 по изменениям в Бюджетный Кодекс. При этом Раде не хватило одного голоса "за" - нашлось всего 225 из 226.

После провала голосования Тищенко подошел к президиуму парламента к группе депутатов, среди которых находился и Арахамия.

"Дима, два человека не успело", - обратился Тищенко к главе парламента Дмитрию Разумкову.

"Не успело, бл*дь?! На работу надо ходить, Коля", - ответил Тищенко Арахамия.

В ответ Тищенко попытался оправдаться: "Ну, а что я могу сделать...".

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Отметим, что разговор происходил вблизи микрофонов на трибуне парламента и главы ВР, поэтому попал в эфир.

Позднее при повторном голосовании изменения в Бюджетный Кодекс все же удалось принять. Законопроект получил 253 голосов "за".

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Напомним, ранее сообщалось, что бывшие члены фракции Слуга народа нардепы Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.

По словам Лероса, Юрченко набросился на него с кулаками и ксенофобскими высказываниями. В свою очередь Юрченко заявил о том, что Лерос напал на него сзади.