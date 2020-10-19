"Не видим смысла": Укрзализныця протестует из-за карантинных ограничений

В Укрзализныце выступили с критикой карантинных ограничений / Facebook / Укразалізниця

Ограничения работы железнодорожного пассажирского транспорта в период карантина являются нецелесообразными.

Об этом заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина руководитель филиала Пассажирская компания АО Укрзализныци Александр Перцовский.

"С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла", - утверждает представитель Укрзализныци.

Он подчеркнул, что компания не видит никакой целесообразности во введении ограничений на работу пассажирского ж/д транспорта.

"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. В сравнении с альтернативой - бесконтрольными маршрутками - ж/д транспорт наиболее контролируемый", - подчеркнул Перцовский.

Он уточнил, что в случае отмены рейсов из-за карантинных ограничений 70% затрат все равно остаются "на плечах" компании.

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Ранее сообщалось о том, что с 19 октября Укрзализныця закроет продажу билетов с девяти железнодорожных станций.

Решение принято на основании соответствующей рекомендации Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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