"Не видим смысла": Укрзализныця протестует из-за карантинных ограничений

После отмены рейсов большинство затрат остаются "на плечах" УЗ, подчеркнул Александр Перцовский.
Ограничения работы железнодорожного пассажирского транспорта в период карантина являются нецелесообразными.
Об этом заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина руководитель филиала Пассажирская компания АО Укрзализныци Александр Перцовский.
"С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла", - утверждает представитель Укрзализныци.
Он подчеркнул, что компания не видит никакой целесообразности во введении ограничений на работу пассажирского ж/д транспорта.
"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. В сравнении с альтернативой - бесконтрольными маршрутками - ж/д транспорт наиболее контролируемый", - подчеркнул Перцовский.
Он уточнил, что в случае отмены рейсов из-за карантинных ограничений 70% затрат все равно остаются "на плечах" компании.
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Ранее сообщалось о том, что с 19 октября Укрзализныця закроет продажу билетов с девяти железнодорожных станций.
Решение принято на основании соответствующей рекомендации Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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