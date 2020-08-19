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Нечем дышать: на Крымском титане произошел выброс оксида серы

19 августа 2020, 20:25

Руководство предприятия утверждает, что для жителей угроза отсутствует.

Крымский титан
Крымский титан / Reuters

На севере аннексированного Крыма, в Армянске, произошел выброс химических веществ в воздух, местные жители жалуются на загрезненность воздуха. Инцидент произошел на заводе, который в народе называют Крымский титан.

"На предприятие было поставлено некачественное оборудование, два с половиной месяца мы пытались его отремонтировать. По состоянию на прошлую неделю мы его отремонтировали. Вчера серно-кислотный цех поставили на разогрев и на запуск. Технологический переход с разогрева на запуск на сере, чтобы дальше производить серную кислоту, был сегодня утром, в 6:30-6:40. Так как цех после простоя, после ремонта холодный, в первые несколько минут через основную трубу цеха произошел незначительный выброс облака сернистого ангидрида", - заявил директор филиала Титановых инвестиций Эдуард Курмачев в эфире канала Крым 24.

По словам руководителя предприятия, химические вещества попали на территорию предприятия, работники в соцсетях начали жаловаться на едкий запах.

"Сейчас все в штатном режиме", - утверждает Курмачев.

Читайте такжеУкраина готова возобновить поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал главное условиеМестные жители жалуются в соцсетях, что "на заводе произошла какая-то авария" и "на город прет кислота".

В администрации Армянска констатируют, что жители жалуются в горсовет на сильно загрязненный воздух.

"Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье организма не имеет. Утром лабораторией (. . .) сделаны замеры, которые показали, что в воздухе нет превышений ПДК вредных веществ. Кроме того, по состоянию на 9:00 мск концентрация загрязняющих веществ на территории промышленной площадки предприятия не превышала допустимые", - говорится в сообщении администрации города в соцсетях.

Напомним, "спикер парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов заявлял о том, что "украинские националисты отравят воду для полуострова".

Как ранее сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в аннексии Крыма Россией виновны руководители государства, которые в 2014 году были у власти.

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