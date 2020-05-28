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Изнасилование в Кагарлыке: опубликовано фото жертвы полицейских

28 мая 2020, 10:25

Потерпевшая живет в селе рядом с Кагарлыком.

Неля Погребицкая
Неля Погребицкая / kp.ua

Стала известна новая информация о 26-летней Неле Погребицкой, которая стала жертва избиения и изнасилования полицейскими в Кагарлыке.

Как рассказали родственники и односельчане, потерпевшая живет в селе Ставы рядом с Кагарлыком.

"Не агрессивная, спокойная и добродушная девушка. Она стеснительный и правильно воспитанный человек. Не так давно около года проработала в ресторане. Сейчас у ее дочери проблемы с ножками, поэтому Неля все время сидела с ней дома, ухаживала за ребенком", – рассказал двоюродный брат потерпевшей Николай Погребицкий.

Односельчане отзываются о женщине хорошо и рассказывают, что ее семья жила скромно, но пристойно, пишет kp.ua.

"Говорят, что у нее отношения с мужем были проблемные. Очень много ссорились. Возможно, на почве ревности. Вроде бы в последнее время вместе не жили. Так-то о ней мало кто что-то знает. Однако все сходятся в одном – какой бы она ни была, но ее очень жаль. Ни одна женщина не заслуживает испытать такое… В школьные годы она была обычным ребенком, не проблемным, наоборот, очень серьезной и ответственной. Занималась спортом. Нельзя сказать, что у них неблагополучная семья, это не так. Просто очень скромно жили. Пьяными их никто никогда не видел. Нелина дочь тоже всегда аккуратно одета, чистая, ухоженная, так же, как и сама Неля", – рассказала Катерина.

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Напомним, 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.

Позже в преступлении обвинили оперативника из Кагарлыка Сергея Сулиму и начальника СКП Николая Кузива.

Неля Погребицкая Кагарлык
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