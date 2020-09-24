Немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса

Фотокопию письма о состоянии здоровья мэра Харькова выложил пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.
Состояние здоровье мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заболел китайским коронавирусом Covid-19 и находится на лечении в Берлине, постепенно улучшается.
Об этом в четверг, 24 сентября 2020, написал на своей странице в Instagram пасынок харьковского градоначальника Родион Гайсинский.
Он опубликовал фотокопию письма о состоянии здоровья отчима, которое прислали из берлинской клиники Charite (где Кернес проходит лечение).
"У нас на лечении находится Геннадий Кернес из Харькова (Украина). Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся, что он полностью выздоровеет", ‒ говорится в тексте.
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Геннадий Кернес коронавирус - что было ранее:
- 14 сентября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса диагностировали китайский коронавирус Covid-19, а сам чиновник якобы впал в кому.
- В харьковском горсовете подтвердили, что Кернес на больничном, однако опровергли информацию о коме.
- Позже в городском совете официально подтвердили диагноз Геннадия Кернеса – двусторонняя пневмония, которую спровоцировала коронавирусная инфекция.
- В среду вечером, 16 сентября, появилась информация о том, что Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу.
- Утром, 17 сентября, журналисты узнали, что мэра Харькова привезли в клинику Шарите в Берлине, где в связи с отравлением проходит лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
- Затем директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что основные проблемы со здоровьем у Кернеса начались отнюдь не из-за коронавируса.
- В пресс-службе Харьковского горсовета рассказали, что состояние здоровья Геннадия Кернеса не вызывает у врачей озабоченности по поводу его жизни.
Автор: Дмитрий Видоменко