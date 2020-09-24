Немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса

Геннадий Кернес / УНИАН

Состояние здоровье мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заболел китайским коронавирусом Covid-19 и находится на лечении в Берлине, постепенно улучшается.

Об этом в четверг, 24 сентября 2020, написал на своей странице в Instagram пасынок харьковского градоначальника Родион Гайсинский.

Он опубликовал фотокопию письма о состоянии здоровья отчима, которое прислали из берлинской клиники Charite (где Кернес проходит лечение).

"У нас на лечении находится Геннадий Кернес из Харькова (Украина). Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся, что он полностью выздоровеет", ‒ говорится в тексте.

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