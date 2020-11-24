"Неонацисты в школах": Азаров отличился бредом в прямом эфире

Беглый экс-премьер решил лишний раз напомнить о себе.
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров (который уже много лет скрывается в России) отличился очередным высказыванием в духе российской пропаганды.
В эфире телеканала NewsOne бывший высокопоставленный чиновник утверждал ‒якобы в Украине военнослужащих и детей в школах обучают по "неонацистской" программе. Причем Азаров упорствовал в своем утверждении.
"В военных училищах Украины готовят офицеров под "бандеровским" лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Их готовят в таком духе, что Великой отечественной войны не было, а была национально-освободительная борьба ООН и УПА за независимость Украины", – заявил он.
Более того, Азаров утверждает, что Украину внешние кураторы ставят под раскол.
"В Украине надо прекратить "неонацистскую" подготовку в школах. У меня волосы дыбом встали. Программы для обучения в школах писали враги Украины, которые предали историю украинского народа", – подытожил он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма.
- Однако из санкционного списка был исключен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий.