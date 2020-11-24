"Неонацисты в школах": Азаров отличился бредом в прямом эфире

Николай Азаров / УНИАН

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров (который уже много лет скрывается в России) отличился очередным высказыванием в духе российской пропаганды.

В эфире телеканала NewsOne бывший высокопоставленный чиновник утверждал ‒якобы в Украине военнослужащих и детей в школах обучают по "неонацистской" программе. Причем Азаров упорствовал в своем утверждении.

"В военных училищах Украины готовят офицеров под "бандеровским" лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Их готовят в таком духе, что Великой отечественной войны не было, а была национально-освободительная борьба ООН и УПА за независимость Украины", – заявил он.

Более того, Азаров утверждает, что Украину внешние кураторы ставят под раскол.

"В Украине надо прекратить "неонацистскую" подготовку в школах. У меня волосы дыбом встали. Программы для обучения в школах писали враги Украины, которые предали историю украинского народа", – подытожил он.

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