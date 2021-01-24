"Непоправимая утрата": в семье Ахметова произошло горе

Игорь Ахметов / shakhtar.com

Умер Игорь Леонидович Ахметов – старший брат украинского бизнесмена и президента футбольного клуба Шахтер Рината Ахметова.

Как сообщили на сайте Шахтера, Игорь Ахметов принимал участие в управлении клубом.

Игорь Ахметов скончался на 60-м году жизни.

"Футбольный клуб Шахтер выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой. Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный Шахтер. Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК Шахтер", - сказано в сообщении.

Отметим, что Игорь Ахметов, как и его отец, работал в шахте, из-за чего получил профессиональное заболевание.

Ранее Риант Ахметов говорил о том, что его старший брат тяжело болен.

"Мой родной брат был тяжело болен туберкулезом. У него осталась лишь половинка легкого. Мы за него боролись каждый день, каждый час, каждую минуту всей семьей. И только поэтому он смог победить туберкулез", - сообщил бизнесмен.

Читайте такжеУмер известный дизайнер Сергей Ермаков

Напомним, в декабре 2019 года народный депутат Вадим Столар сообщил о смерти своей дочери Дианы.

"Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца", - написал Столар в соцсетях.

СМИ писали о том, что дочь Столара Диана, которая умерла во сне, выпускала в США песни под псевдонимом LilSlavic и была стримером.