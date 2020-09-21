Невесту Холодницкого во Львове на пешеходном переходе сбила маршрутка - СМИ

Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается.
В понедельник, 21 сентября, во Львове маршрутка сбила на пешеходном переходе невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в патрульной полиции.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло 21 сентября в 11:30 по ул. Дорошенко, 25.
"Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", — сказал собеседник.
По предварительным данным, Юлия Бойко получила легкие телесные повреждения. Ее госпитализировали.
Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует.
Назар Холодницкий – что о нем говорилось ранее:
- 21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Данное решение он принял досрочно
- В конце мая руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что лично виделся с генпрокурором Ириной Венедиктовой ‒ всего лишь за несколько дней до того, как она публично озвучила претензии в адрес возглавляемого им ведомства.
Автор: Адриана Бубновская