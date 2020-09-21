Невесту Холодницкого во Львове на пешеходном переходе сбила маршрутка - СМИ

Невесту Холодницкого во Львове сбила маршрутка / фото: УНИАН

В понедельник, 21 сентября, во Львове маршрутка сбила на пешеходном переходе невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в патрульной полиции.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло 21 сентября в 11:30 по ул. Дорошенко, 25.

"Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", — сказал собеседник.

По предварительным данным, Юлия Бойко получила легкие телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует.

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