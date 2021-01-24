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Ницой вспыхнула гневом из-за русскоговорящих экспертов на украинском телеканале

24 января 2021, 11:00
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Писательницу возмутило то, что на телеканале ПравдаТУТ эксперты разговаривали на  "московским" языке.

Ницой
Ницой вспыхнула гневом из-за русскоговорящих экспертов на украинском телеканале / УНИАН

Украинская писательница Лариса Ницой вспылила из-за телевизионной программы, участниками которой были русскоязычные эксперты.

"Смотрю канал ПравдаТУТ. Мне нравился этот канал. Современный, познавательный, много интересной информации, не глуп, положительный И, главное, украинский. Вдруг новостной блок. Мало того, что новости уподобились другим: трэшак об убили/зарезали. Так еще и положительная новость об эффективности курсов по английскому языку - все эксперты (трое) выступают на московском языке. Ну да, конечно, разве могут эксперты быть украиноязычными? Нет, конечно", - высказалась Ницой на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что посыл для молодежи такой - если хотите быть красивыми, умными, продвинутыми - разговаривайте на московском.

При этом писательница привела в пример телеканал CNN, на котором эксперты со всего мира говорят на английском.

"А если эксперт не говорит по-английски, то, думаете, эксперт говорит, на каком захочет? Нет. Его переводят на английский, потому что язык канала английский. И никто не кричит ни о какой дискриминации. Такая политика канала", – обратила внимание Ницой.

Продолжая тему, писательница ради справедливости в эфире предложила дать возможность экспертам звучать другими языками.

"Представляете этот эфир? Один эксперт высказал мнение на украинском, другой – на московском, еще один – на крымско-татарском, еще один – на венгерском, еще один – на польском. Это демократия! Или это ерунда и надо всех объединить одним языком? Так объединяйте!" – призвала писательница.

Заявления Ницой – о чем сообщалось ранее:

Лариса Ницой новости Украины
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