"Них*ра не делаете, не др*чите": в Харькове губернатор и депутат поругались из-за коронавируса

Алексей Кучер / УНИАН

В четверг, 15 октября нынешнего года в Харькове на сессии областного совета губернатор Харьковщины Алексеем Кучером и заместитель главы облсовета Владимир Скоробагач устроили публичную ссору с обильным использованием ругательства.

Видеозапись конфликта была опубликована на портале YouTube.

Скоробагач обвинил департамент здравоохранения Харьковской обладминистрации в неэффективной работе по борьбе с эпидемией китайского коронавируса Covid-19.

"У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, именно работой департамента здравоохранения. В каком состоянии палаты, какие кровати вообще? Я прошу купить 200 кроватей, нужно 600 тысяч [гривен- Главред], прошу уже полгода. Вы были в инфекционной больнице? Посмотрите вообще, как люди лежат, в каком состоянии палаты. Они и так больные, а вы их добиваете", ‒ заявил он.

Более того, Скоробагач обвинил чиновников из ХОГА в том, что в больницах нет достаточного количества мест и коек с кислородом, поэтому многим больным Covid-19 отказывают в госпитализации (несмотря на двустороннюю пневмонию).

"Работа провалена, однозначно. И то, что вы говорите, что в будущем будем делать - все это х*рня. Просто чистой воды отписка", ‒ сорвался на ругательство чиновник.

В ответ губернатор Кучер обвинил самого Скоробагача и депутатов облсовета в том, что они бездействовали в период с 2015 по 2020 год.

"Я буду отвечать точно также резко. Х*рню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые бы говорили о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные, я прошу примеры. У нас недостаточно кроватей? Да. Стены пошарпанные? Да. Что вы делали пять лет для того, чтобы была другая ситуация? Них*ра не делали вместе с Булахом (Дмитрием, депутатом облсовета - Главред) на пару. Теперь вы начинаете кому-то предъявлять претензии", ‒ заявил Кучер.

Далее, губернатор утверждал ‒ облгосадминистрация круглые сутки занимается решением проблем со снабжением больных кислородом. Скоробагач после его слов вскочил со своего места, ударил кулаком по столешнице и обвинил Кучера во лжи.

"Это чушь! Ничего не принимаете, не др*чите", - закричал депутат.

"Них*ра вы не делаете! Что "не др*чите"? Что "не др*чите?", ‒ в тон ему крикнул Кучер.

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