"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по Украине

Президент Украины сообщил, что массированная атака РФ на Украину унесла жизни людей.

Россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

Этой ночью враг массированно бил по Украине ракетами и дронами

Под удар россиян попала гражданская инфраструктура

В результате вражеской атаки на Киев погибли шесть человек

В ночь на 25 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Украину, в частности под прицелом оказалась и столица. На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.

"Сейчас в Киеве на местах российских ударов работают наши спасатели. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шестерых погибших людей. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что этой ночью россияне также били по Одесской области, есть разрушения.

"Были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре - никакого военного смысла", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ночь на 25 ноября враг атаковал Днепропетровскую, Харьковскую, Черниговскую и Черкасскую области. Главные цели - энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь.

Всего оккупанты этой ночью выпустили против Украины 22 ракеты различных типов, включая аэробаллистические, а также более 460 дронов. Большинство беспилотников составляли российско-иранские "шахеды".

Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Известно, что четыре дрона вылетели в Молдову и Румынию, "есть точное время пролетов".

"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО - важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас - чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.

Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

