"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по Украине

Марина Фурман
25 ноября 2025, 10:03
Президент Украины сообщил, что массированная атака РФ на Украину унесла жизни людей.
удар по Киеву
Россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Этой ночью враг массированно бил по Украине ракетами и дронами
  • Под удар россиян попала гражданская инфраструктура
  • В результате вражеской атаки на Киев погибли шесть человек

В ночь на 25 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Украину, в частности под прицелом оказалась и столица. На вражеский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что после российской атаки в Киеве есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.

"Сейчас в Киеве на местах российских ударов работают наши спасатели. По состоянию на сейчас известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шестерых погибших людей. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что этой ночью россияне также били по Одесской области, есть разрушения.

"Были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре - никакого военного смысла", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ночь на 25 ноября враг атаковал Днепропетровскую, Харьковскую, Черниговскую и Черкасскую области. Главные цели - энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь.

Всего оккупанты этой ночью выпустили против Украины 22 ракеты различных типов, включая аэробаллистические, а также более 460 дронов. Большинство беспилотников составляли российско-иранские "шахеды".

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Известно, что четыре дрона вылетели в Молдову и Румынию, "есть точное время пролетов".

"Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО - важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас - чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

  Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.

Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об ударном дроне: Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

10:40Украина
Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:12Интервью
Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:07Мир
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

21:31

Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

21:30

"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

21:27

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

21:06

В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

20:45

"Украиноязычных завезли": предательница Гришаева стала пропагандисткой

20:32

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:10

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

20:07

Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

