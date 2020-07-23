Убийство медика на Донбассе: боевики вырезали органы и кости – штаб ООС

Стали известны детали гибели бойцов ООС / Радіо Свобода

Российско-оккупационные войска вырезали пораженные части тела медика ВСУ, погибшего на Донбассе при попытке эвакуации разведчика в "серой зоне".

Как сообщили BBC Украина в командовании ООС, несмотря на договоренность о режиме тишины и белые каски на бойцах эвакуационной группы, ее обстреляли, а на поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель.

"При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер", – рассказали в командовании ООС.

Тела погибших на момент передачи украинской стороне имели необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морг.

Читайте также"На обстрелы отвечаем мощно": Зеленский оценил новое перемирие на ДонбассеКроме того, тело военного медика Николая Илина было изрезано, поэтому установить, из какого оружия был убит военного медика по результатам судмедэкспертизы было невозможно.

"Пораженные органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", – рассказали в командовании ООС.

При этом эвакуационная группа обнаружила использование боевиками противопехотной мины ПОМ-2.

"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливают дистанционно, период ее самоликвидации от 4 до 100 часов", – добавили в командовании ООС.

Напомним, 13 июля в районе Зайцево, несмотря на договоренность о "режиме тишины", боевики обстреляли группу военных, которая пыталась эвакуировать тело погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин.