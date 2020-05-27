УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тищенко оправдался за неуплату проезда и пиар в маршрутке

27 мая 2020, 00:31

Политик утверждает, что журналисты распространили фейк.

Тищенко так и не объяснил, заплатил ли он за проезд / Фото: скриншот из видео

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко заявил, что его уместно оговорили в связи с поездкой в киевской маршрутке, обвинив в неуплате проезда.

"Понимаю, народный депутат не заплатил за проезд 8 грн – это сенсация, и сенсация фейковая. Мне за целый день вчера никто из вас не позвонил, не спросил ничего о маршрутках города, их реальном состоянии, о том, что говорят люди и водители, чего они ждут. Все, что сняли непонятно где, – это неправда, очередная технология моих оппонентов", – написал Тищенко в Facebook.

Читайте такжеСалон жены нардепа Тищенко активно работает, вопреки карантинуПолитик обвинил журналистов в подтасовке материала и заявил, что они используют старые технологии. Он заявил, что его оппонентам "даже в голову не приходит, что человек может действовать иначе", а не старыми методами.

"Почему вы не спросили у меня и поверили этим халтурщикам, которые даже не знают, что от Северной до Петровки десять остановок 500-го маршрута? Удивительно наблюдать за этим, ведь объективность – это когда учтено мнение всех сторон. Друзья, будем объективными", – добавил Тищенко.

Нардеп прикрепил к своему сообщению видео, в котором он якобы разоблачает фейк, и о его неоплаченном проезде рассказывал, по его утверждению, водитель абсолютно другой маршрутки.

Как ранее выяснили активисты, Тищенко отказался платить за проезд, объяснив свой поступок тем, что парламентариям по закону положены льготы на проезд в общественном городском транспорте.

Напомним, Тищенко заявил, что причастен к открытию метрополитена в Киеве после продолжительного карантина в связи с пандемией коронавируса, чем спровоцировал массу негативных комментариев в Сети.

Николай Тищенко новости Украины маршрутка оплата проезда
Сейчас вы просматриваете новость «Тищенко оправдался за неуплату проезда и пиар в маршрутке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:55
В Украине взлетят цены на популярный овощ
00:31
Тищенко оправдался за неуплату проезда и пиар в маршрутке Видео
00:19
Отдание Пасхи 2020: какой сегодня праздник 27 мая, приметы
26 мая, вторник
23:47
Умер известный украинский писатель и переводчик
23:24
Скандал с ГБР: как выглядят картины из коллекции Порошенко Видео
23:02
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая
22:47
Укрзализныця назвала "карантинные" правила допуска в поезда
22:34
Пресс-секретарь Путина рассказал, как излечился от Covid-19
22:07
В ГБР признались, брали ли штурмом музей с коллекцией картин Порошенко
21:57
Стало известно, как работает отделение полиции в Кагарлыке после изнасилования
21:37
Виктор Павлик перенес свадьбу с пиарщицей
21:28
Кровавое преступление: в центре Киева подстрелили мужчину
21:14
Эксперты объяснили, как вести себя на пляже, чтобы не подцепить коронавирус
21:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
21:06
Бывшие послы США пригрозили Украине последствиями после пленок Деркача
20:42
"Есть что показать": Даша с Холостяка показала сочную грудь
20:34
Скандальная выставка: у Порошенко посетовали на "разбойное нападение"
20:30
Всем селом собирали на лечение ребенку: что известно об изнасилованной в Кагарлыке 26-летней женщине
20:05
Модные стрижки на средние волосы 2020 – стильные прически на лето: фото Фото
20:02
#Провінція - Jerry Heil написала сатирическую песню Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять