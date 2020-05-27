Тищенко оправдался за неуплату проезда и пиар в маршрутке

Тищенко так и не объяснил, заплатил ли он за проезд / Фото: скриншот из видео

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко заявил, что его уместно оговорили в связи с поездкой в киевской маршрутке, обвинив в неуплате проезда.

"Понимаю, народный депутат не заплатил за проезд 8 грн – это сенсация, и сенсация фейковая. Мне за целый день вчера никто из вас не позвонил, не спросил ничего о маршрутках города, их реальном состоянии, о том, что говорят люди и водители, чего они ждут. Все, что сняли непонятно где, – это неправда, очередная технология моих оппонентов", – написал Тищенко в Facebook.

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"Почему вы не спросили у меня и поверили этим халтурщикам, которые даже не знают, что от Северной до Петровки десять остановок 500-го маршрута? Удивительно наблюдать за этим, ведь объективность – это когда учтено мнение всех сторон. Друзья, будем объективными", – добавил Тищенко.

Нардеп прикрепил к своему сообщению видео, в котором он якобы разоблачает фейк, и о его неоплаченном проезде рассказывал, по его утверждению, водитель абсолютно другой маршрутки.

Как ранее выяснили активисты, Тищенко отказался платить за проезд, объяснив свой поступок тем, что парламентариям по закону положены льготы на проезд в общественном городском транспорте.

Напомним, Тищенко заявил, что причастен к открытию метрополитена в Киеве после продолжительного карантина в связи с пандемией коронавируса, чем спровоцировал массу негативных комментариев в Сети.