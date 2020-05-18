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Ночной движ на фоне COVID-19: Кличко рассказал, как разберется с тусовками в Киеве

18 мая 2020, 13:24

Мэр Киева Виталий Кличко назвал работу ночных клубов в столице "пиром во время чумы".

Кличко
Кличко пообещал разобраться с работой ночных клубов в Киеве / УНИАН

Власти города Киева не давали разрешения на работу ночным заведениям столицы в связи со смягчением противоэпидемиологических мер. Данную проблему должны решить представители правоохранительных органов. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко.

Как утверждает киевский мэр, на выходных на просторах социальных сетей он обнаружил несколько видеороликов, которые свидетельствуют о том, что некоторые ночные клубы столицы вопреки запретам местных властей начали принимать посетителей.

 "Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это какой-то пир во время чумы! Городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения!" – гневно отреагировал на инцидент Кличко.

Также он добавил, что данный вопрос – прерогатива правоохранительных органов, а владельцы клубов понесут ответственность.

"И я обращаюсь к полиции - проверить такие заведения. Должна быть строгая ответственность для их владельцев!" – добавил Кличко, подчеркнув, что посетители таких заведений рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее журналисты ТСН провели собственное расследование, в ходе которого посетили один из таких столичных клубов. Выяснилось, что посетители заведения не соблюдают противокоронавирусные меры безопасности.

Киев коронавирус в Киеве Виталий Кличко
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