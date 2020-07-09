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Какие результаты принесет очередная встреча в нормандском формате – прогноз эксперта

Сюрпризов не будет, считает Илия Куса.

9 июля 2020, 00:48
Илия Куса
Куса не может прогнозировать, состоится ли встреча лидеров "нормандской четверки" в августе/ УНИАН

Даже если в августе 2020 года состоится очередной саммит "нормандской четверки", никаких сюрпризов он не принесет.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса во время чата на сайте Главред.

По его словам, он не может прогнозировать, состоится ли встреча лидеров "нормандской четверки" в августе, поскольку сами стороны еще не согласовали детали повестки дня.

"Но очевидно, что с момента предыдущей встречи Украина, к сожалению, так и не сформулировала собственное видение завершения войны на Донбассе, концепцию реинтеграции оккупированных территорий и стратегию политического урегулирования конфликта. На мой взгляд, никаких сюрпризов новый очередной раунд не принесет, поскольку нынешние позиции Украины и России относительно конфликта - абсолютно противоположные", - считает Куса.

При этом, по его мнению, нельзя исключать, что представители украинской власти могут еще раз попробовать ускорить процесс выполнения политических пунктов Минских соглашений.

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Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников озвучил обязательное условие для проведения саммита в "нормандском формате".

Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров стран в нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.

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