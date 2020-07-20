Дело Новака: в САП рассказали, в чем подозревают задержанного экс-главу Укравтодора

В САП рассказали, что Славомир Новак брал взятки с подрядчиков / УНИАН

По делу бывшего главы Укравтодора Славомира Новака были объявлены три подозрения в Польше и одно в Украине.

Об этом заявил на брифинге и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

"Мы объявили одно подозрение, которое польская сторона нам передала, следственные действия продолжаются" - заявил он.

Также директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что подготовленные детективами и прокурорами в Украине подозрения направлены в Польшу для объявления. Аналогично с польскими подозрениями, которые вручают в Украине.

Также Сытник рассказал, что по делу Новака провели 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши. Привлечены к ответственности 4 лица, ряд лиц задержан.

Глава НАБУ уточнил, что преступные действия начинались на территории Украины, а заканчивались на территории другого государства.

В чем подозревают Новака?

Задержанный в Польше 20 июля бывший руководитель "Укравтодора" Славомир Новак, возглавляя компанию, брал взятки с подрядчиков, рассказал Грищук.

По его словам, события касаются 2016-2019 годов. Бывший исполняющий обязанности руководителя "Укравтодора" с использованием своего служебного положения предпринимал действия, чтобы получить для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.

"Один из эпизодов касается строительства дорог на территории Украины. Когда украинские компании проводили строительство, но по тем или иным причинам не могли этого сделать до конца или в определенные сроки. И.о. главы "Укравтодора" высказывал предложения, чтобы за определенное вознаграждение он решал их проблемы - касаемо продления договоров, избежания выплаты штрафных санкций", - заявил Грищук.

По его словам, чтобы легализовать полученные средства, на территории Польши создали предприятие. Его уставной капитал наполнялся за счет взяток, которые платились третьим лицам по безналу и наличкой.

"Таким образом не только получали неправомерную выгоду, а еще и легализовывали средства", - пояснил и.о. главы САП.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования - 270 миллионов евро", - добавил шеф НАБУ Артем Сытник.

Также руководитель НАБУ отметил, что у Новака двойное гражданство - Польши и Украины.

Читайте такжеЗадержание Новака и обыски в офисах Укравтодора: подробности украино-польской операцииНапомним, ранее сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на своей странице в Twitter.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.".