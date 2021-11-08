Новая атака коронавируса: в Украине расширили "красную" зону

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В Украине расширилась красная зона карантина, введенная из-за распространения эпидемии коронавируса .

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины по состоянию на 8 ноября.

Отметим, что в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 799 (превышение в 10,65 раза).

Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской (1301) и Херсонской (1155) областях.

В то же время в 14 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

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Также в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 – 90,1 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 21 области.

Кроме того, в Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 14 областях.

Новость обновляется.