Новая битва Украины: Разумков назвал главный фронт борьбы

Разумков поздравил украинцев с Новым годом и рассказал о новом фронте в стране.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своем новогоднем поздравлении заявил, что в Украине появился еще один фронт — медицинский.
По словам Разумкова, Украина и мир столкнулись с такой масштабной болезнью, которая кардинально изменила жизнь.
"К сожалению, кроме действующего фронта на востоке Украины, появился еще один фронт — фронт медицинский. Я знаю, что каждый был приобщен к борьбе на нем в пределах своих возможностей. Кто-то боролся за собственное здоровье и здоровье своей семьи, кто занимался и продолжает заниматься здоровьем своих пациентов ", — сказал он.
Спикер ВР добавил, что 2020 год с одной стороны разъединил людей, а с другой — научил помогать и поддерживать друг друга.
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"Этот год, безусловно, показал миру, что здоровье — это самое ценное, что мы можем иметь. Поэтому в 2021 году хочу пожелать всем самого главного — крепкого здоровья", — добавил Разумков.
Новогоднее поздравление - о чем ранее сообщал Главред:
- Первая леди Украины Елена Зеленская за несколько часов до нового года поздравила украинцев с праздником. Первая леди пожелала каждому, чтобы желания, загаданные в новогоднюю ночь – сбылись.
- В ночь на пятницу, 1 января 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением.
- По информации источников на Банковой, новогоднее поздравление Зеленского поручили готовить заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. Видеообращение должно пройти под лозунгом "надежды" на то, что у нас все получится.