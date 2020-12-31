Новая битва Украины: Разумков назвал главный фронт борьбы

Разумков рассказал о новом фронте Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своем новогоднем поздравлении заявил, что в Украине появился еще один фронт — медицинский.

По словам Разумкова, Украина и мир столкнулись с такой масштабной болезнью, которая кардинально изменила жизнь.

"К сожалению, кроме действующего фронта на востоке Украины, появился еще один фронт — фронт медицинский. Я знаю, что каждый был приобщен к борьбе на нем в пределах своих возможностей. Кто-то боролся за собственное здоровье и здоровье своей семьи, кто занимался и продолжает заниматься здоровьем своих пациентов ", — сказал он.

Спикер ВР добавил, что 2020 год с одной стороны разъединил людей, а с другой — научил помогать и поддерживать друг друга.

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"Этот год, безусловно, показал миру, что здоровье — это самое ценное, что мы можем иметь. Поэтому в 2021 году хочу пожелать всем самого главного — крепкого здоровья", — добавил Разумков.

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