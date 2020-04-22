"Новая почта" дарит маленьким пациентам больниц развлечения и создает хорошее настроение

Новая Почта / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Ежедневно в больницы попадает множество детей. Сейчас, когда действуют карантинные ограничения на посещение маленьких пациентов родителями и родными, им особенно сложно.

"Новая почта" решила улучшить больничный досуг малышей и делает им приятные сюрпризы. В ближайшее время в детских отделениях региональных больниц передадут более миллиона раскрасок с карандашами, браслетов, наклеек и сказочных масок.

"Мы очень хотим вдохновить детей, проходящих стационарное лечение от разнообразных заболеваний, на быстрое выздоровление. Мы стремимся отвлечь их внимание от серых больничных будней и вернуть на их лица улыбки. Хорошее настроение – всегда лучшее лекарство! Очень надеемся, что наши подарки будут способствовать скорейшему выздоровлению", – поделилась соучредитель "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Ознакомиться с полным перечнем больниц, которые получат подарки от "Новой почты", можно на страничке компании в сети Facebook.